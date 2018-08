Actualidade

O Ministério Público brasileiro acusou Fernando Haddad, candidato à vice-Presidência na lista de Lula da Silva, de enriquecimento ilícito na campanha de 2012, quando foi eleito presidente de câmara de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

O órgão de Justiça brasileiro informou que Fernando Haddad teria cometido o crime de improbidade administrativa por ter supostamente recebiso recursos ilícitos de uma construtora e pediu a perda dos seus direitos políticos, num processo em que outras 11 pessoas também foram denunciadas.

Segundo a acusação do Ministério Público de São Paulo, Fernando Haddad teria "pleno domínio" do pagamento de uma dívida de três milhões de reais (620 mil euros) da sua campanha à câmara de São Paulo, supostamente foi realizada com recursos não declarados pela empreiteira UTC.