Actualidade

O Conselho de Segurança da ONU instou segunda-feira o Governo da República Democrática do Congo (RDCongo) a resolver disputas pendentes, criar confiança entre as partes envolvidas e evitar ações que possam colocar em risco as eleições presidenciais deste ano.

Segundo aquele órgão das Nações Unidas, os intervenientes saudaram a decisão do Presidente da RDCongo, Joseph Kabila, de não se candidatar a um terceiro mandato - que a Constituição não permite - e a liderança decisiva do Governo de Kinshasa no financiamento e organização das próximas eleições a 23 de dezembro de 2018.

No entanto, alguns intervenientes expressaram preocupação com a recusa em aceitar a assistência da Missão de Estabilização da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO).