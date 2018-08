Actualidade

Um português encontra-se detido desde sábado em Phuket, no oeste da Tailândia, por posse ilegal de arma de fogo e munições, confirmou hoje à agência Lusa uma fonte da Chalong Police Station, onde o cidadão permanece.

A mesma fonte não precisou se o português, cuja identidade não foi revelada, foi presente a juiz do Tribunal Provincial de Phuket ou se o será nos próximos dias.

De acordo com o The Punket News, o homem foi detido na sua casa no sábado, pouco tempo depois de a mulher, de nacionalidade tailandesa, ter-se dirigido à Chalong Police Station para apresentar queixa por ter sido vítima de agressão por parte do marido.