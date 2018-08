Operação Marquês

José Diogo Gaspar Ferreira, antigo diretor executivo do empreendimento de luxo Vale de Lobo e arguido no caso Operação Marquês, vai pedir a abertura da instrução do processo, disse à Lusa o seu advogado.

Segundo o advogado João Medeiros, o pedido de abertura de instrução vai incidir em algumas questões de direito e não na totalidade da acusação imputada a Gaspar Ferreira, acusado de corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.

Além destes crimes, o Ministério Público pede ainda que José Diogo Gaspar Ferreira e as empresas Vale de Lobo Resort de Luxo e o Oceano clube - empreendimentos turísticos do Algarve, também arguidos, sejam condenados a pagar solidariamente mais de 53 milhões de euros ao Estado.