O treinador do Benfica disse hoje que a equipa vai marcar golos frente ao PAOK, na segunda mão do 'play-off' da Liga dos dos Campeões de futebol, se tiver metade das oportunidades que criou no Estádio da Luz.

"Temos noção das dificuldades que nos esperam, mas, em casa, criámos várias oportunidades de golo, fomos melhores e temos capacidade para marcar golos aqui. Se tivermos metade das que criámos na Luz, vamos fazer golos aqui. Vai ser um jogo empolgante, em que o aproveitamento das ocasiões de golo e a eficácia vão ser determinantes", prevê Rui Vitória, que não espera um adversário remetido à defesa pelo facto de ter uma ligeira vantagem decorrente do empate a um golo da primeira mão.

O técnico 'encarnado' entende que o PAOK não se vai remeter à defesa, porque "sabe que o Benfica tem feito golos em todos os jogos", razão pela qual "irá tentar impor a sua forma de jogar", numa partida em que a "concentração, os detalhes e a organização coletiva vão fazer a diferença, como sucede em jogos equilibrados".