As buscas para encontrar o homem suspeito do homicídio da mulher, em Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, vão prosseguir durante a noite, com patrulhas de diferentes valências, revelou hoje a GNR.

"Sabemos das dificuldades pelo cair da noite e pelas capacidades que ele tem [de saber caçar à noite]. Isso vai dificultar a nossa tarefa, naturalmente", explicou o segundo comandante do Comando Territorial de Coimbra, Henrique Armindo, em declarações aos jornalistas em Quiaios cerca das 19:00.

A GNR está à procura de um homem de 53 anos, suspeito de ter matado a mulher, de 48 anos, na localidade de Ervedal, Quiaios, e que está em fuga desde então.