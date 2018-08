US Open

O tenista alemão Alexander Zverev, quarto jogador do mundo, apurou-se hoje para a segunda ronda do US Open, último 'Grand Slam' da temporada, ao derrotar o canadiano Peter Polansky em três 'sets'.

Zverev não deu qualquer hipótese ao seu oponente, 119.º da hierarquia mundial, tendo cedido apenas cinco jogos, num encontro que venceu pelos parciais de 6-2, 6-1 e 6-2, em apenas uma hora e 37 minutos.

Na próxima ronda, o jogador germânico vai defrontar um francês, que sairá do embate entre o jovem de 19 anos Corentin Moutet, que beneficiou de um 'wild card' (convite), e Nicolas Mahut, repescado de última hora.