Actualidade

A China deverá enviar centenas de militares para o Afeganistão, parte de um projeto de Pequim para construir um campo de treinos para as tropas afegãs no corredor que liga os dois países.

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, a operação visa apoiar as forças afegãs no combate ao terrorismo.

Com 350 quilómetros de extensão, o estreito corredor Wakhan liga a província de Badakhshan, no norte do Afeganistão, à região autónoma do Xinjiang, noroeste do país.