Actualidade

O arquipélago francês da Nova Caledónia, Vanuatu e as ilhas Fiji, poderá ser atingido por vagas de tsunami com cerca de um metro após um forte sismo registado hoje no Pacífico, admitiram os sismologistas.

Um tremor de terra de magnitude 7,1 foi registado a cerca de 230 quilómetros a Este da Nova Caledónia.

"As vagas podem ultrapassar entre 30 centímetros a um metro o nível do mar", indicou o Centro de Alerta de Tsunamis no Pacífico.