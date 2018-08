Actualidade

Especialistas internacionais de vários países, entre eles do Brasil, são aguardados em outubro próximo, em Luanda, onde vão analisar e discutir os principais fraudes e delitos económicos e sua forma de prevenção, no quadro do atual contexto de Angola.

O evento, promovido pela World Compliance Association - Capítulo Angola (WCA-CA), em parceria com o Instituto Superior de Ciências Criminais e Polícias (ISCCP), surge no quadro da transição política e da mudança do ambiente de negócios que Angola pretende.

Representantes da Polícia Federal do Brasil (ligados ao processo "Lava Jato"), da União Europeia (UE), com destaque para a Alemanha, da WCA-CA, Polícia Nacional de Angola, Procuradoria Geral da República (PGR) e dos Serviços de Investigação Criminal (SIC) são os principais oradores da conferência, que prevê acolher 500 participantes.