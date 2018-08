Actualidade

As autoridades sul-coreanas estão a organizar uma homenagem ao primeiro cão polícia morto "no desempenho das suas funções", uma cerimónia inédita num país onde estes animais fazem parte do regime alimentar da população.

Larry, um pastor alemão de sete anos, morreu no passado mês de julho depois de ter sido atacado por uma cobra, durante uma operação para tentar encontrar um desaparecido numa montanha em North Chungcheong, uma província no centro do país.

Em comunicado, a polícia destacou o facto deste ter sido o primeiro cão polícia a morrer "no desempenho das suas funções" naquele país.