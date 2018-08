Actualidade

Um novo relatório da ONU divulgado hoje sobre os últimos quatro meses de tensão vivida na Nicarágua descreve um esforço abrangente de repressão governamental que se estende das ruas até aos tribunais.

O relatório do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pede ao presidente Daniel Ortega para parar de imediato com a perseguição aos manifestantes e a desarmar os grupos civis pró-Governo que foram responsáveis por grande parte dos assassínios e das detenções arbitrárias.

Mais de 300 pessoas foram mortas em violência desde meados de abril naquele país da América Central.