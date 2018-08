Actualidade

O festival de música eletrónica FORTE arranca na quinta-feira, em Montemor-o-Velho, com um espetáculo do alemão Pantha du Prince e com a expectativa de lotação esgotada, com 75% do público estrangeiro.

Pelo castelo de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, vão passar, entre quinta-feira e domingo, vários nomes consagrados da música eletrónica, como os alemães Pantha du Prince e Alvo Noto, o produtor britânico Surgeon, os franceses The Hacker e Unwelt e o projeto de Luke Slater Planetary Assault Systems.

"O festival deste ano acaba por ser o resultado e o cimentar da construção dos primeiros quatro anos. Em termos de cartaz, é a edição que tem o cartaz mais robusto e mais coerente, com propostas que fazem uma ligação entre o passado, presente e futuro [da música eletrónica]", disse à agência Lusa Ilídio Chaves, diretor geral da Soniculture, promotora do FORTE.