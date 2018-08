Actualidade

As empresas privadas angolanas devem 5.000 milhões de kwanzas (15,7 milhões de euros) ao Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), segundo uma inspeção feita no primeiro semestre dês ano, indicou fonte governamental.

Segundo o ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social de Angola, Jesus Maiato, que falava terça-feira à margem da 8.ª Reunião do Conselho de Ministros que decorreu na cidade do Huambo, capital da província homónima, no centro do país, o passo seguinte é a realização de uma inspeção nas empresas públicas, para de proceder ao levantamento da dívida, de modo a estabelecer acordos para o pagamento.

Entre vários assuntos, o Conselho de Ministros apreciou a Lei de Autorização Legislativa que visa conceder ao Titular do Poder Executivo competência para legislar sobre o Regime Jurídico de Regularização e Cobrança de Dívida à Protecção Social Obrigatória.