Actualidade

A Câmara da Batalha devolveu faturas à EDP por terem sido detetadas "situações graves de duplicação de valores" faturados e está a ponderar avançar com uma queixa à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), foi hoje anunciado.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Município da Batalha explica que no âmbito do processo de controlo de faturação e consumos da iluminação pública referentes ao segundo trimestre de 2018 foram identificadas "situações graves de duplicação de valores faturados por parte do fornecedor EDP".

A Câmara liderada por Paulo Batista Santos (PSD) considera esta situação "absolutamente incompreensível, nomeadamente dada a expressão do valor em causa, superior a 300 mil euros".