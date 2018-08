Actualidade

O funcionamento dos serviços prisionais, do Instituto dos Registos e Notariado e dos tribunais foram os alvos da maioria das queixas recebidas no ano passado pela Inspeção-Geral da Justiça, cujo número aumentou em relação a 2016.

A Inspeção-Geral dos Serviços da Justiça (IGSJ) recebeu 344 queixas/denúncias em 2017, a maioria das quais sobre a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

No relatório de 2017, a que a agência Lusa teve acesso, é indicado que das 344 queixas recebidas pela Inspeção, 51% são referentes ao funcionamento dos serviços de reinserção e prisionais, seguindo-se o Instituto dos Registos e Notariado, com 16% e depois os tribunais com oito por cento.