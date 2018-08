Actualidade

A Equinor pretende produzir até meio milhão de barris de petróleo no Brasil até 2030, prevendo investimentos de mais de 15.000 milhões de dólares anunciou hoje Anders Opedal, vice-presidente executivo da unidade brasileira da petrolífera norueguesa.

"Temos estado a construir uma presença no Brasil desde 2001, e conseguimos estabelecer um amplo portfólio de energia neste país. Com cerca de 10.000 milhões de dólares [8.500 milhões de euros] já investidos e mais de 15.000 milhões de dólares [12.800 milhões de euros] previstos para serem investidos até 2030, mostramos como estamos a trabalhar para criar valor tanto para o Brasil como para a Equinor", referiu Anders Opedal , vice-presidente executivo para a área do Desenvolvimento e Produção da Equinor (antiga Statoil) Brasil.

Anders Opedal explicou que a Equinor tem "um portfólio com potencial para produzir entre 300.000 e 500.000 barris de óleo equivalente por dia, em 2030, dependendo da fase dos projetos e do sucesso da exploração".