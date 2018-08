Actualidade

O emprego na Alemanha cresceu em agosto para 105,1 pontos influenciado maioritariamente pelo setor dos serviços, que atingiu o valor mais alto alguma vez registado, segundo o barómetro hoje conhecido.

De acordo com a informação divulgada pelo Ifo Institute for Economic Research, instituição alemã dedicada à pesquisa na área da economia, as empresas daquele país "continuam à procura de novos funcionários", situação que se reflete no crescimento contínuo do barómetro do emprego.

Assim, em agosto, este barómetro chegou aos 105,1 pontos, depois de se ter fixado em 103 pontos no mesmo mês de 2017 e de ter alcançado os 104,1 pontos em julho deste ano.