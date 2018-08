Actualidade

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo absolveu hoje o editor do Canal de Moçambique num processo por difamação, considerando que a ação deveria ter sido contra o diretor do semanário e o autor da caricatura que motivou o julgamento.

A ação foi intentada em 2016 pela ex-administradora do Banco de Moçambique Joana Matsombe, considerando que foi difamada, caluniada e injuriada pela forma como o Canal de Moçambique tratou o caso relacionado com a falência do Nosso Banco.

"A acusação deve ser movida pela pessoa certa contra a pessoa certa", considerou hoje o coletivo de juízes na sentença que absolveu Matias Guente.