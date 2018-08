Actualidade

O Partido Democrático (PD), segunda força da oposição no parlamento timorense, usou hoje o debate do Orçamento Geral do Estado para 2018 para deixar críticas sobre o impacto que o atual impasse político está a ter na economia do país.

António da Conceição, líder da bancada do PD, disse que o comércio e os empresários do país estão a atravessar uma situação "de grandes desafios", com o poder de compra da população a cair e a economia "parada".

Uma "queda na circulação económica que está a ter grandes impactos negativos" com restaurantes e lojas a fechar, trabalhadores despedidos e praticamente nenhum investimento.