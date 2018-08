Actualidade

O Parlamento Nacional timorense aprovou hoje na generalidade, com 53 votos a favor, zero contra e 12 abstenções o Orçamento Geral do Estado para 2018, que vai ser agora votado na especialidade antes de ser remetido ao Presidente da República.

O Orçamento teve os votos favoráveis das três bancadas da coligação do Governo - Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Partido Libertação Popular (PLP) e Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) bem como dos deputados da União Democrática Timorense (UDT) e da Frente Mudança (FM).

Votaram ainda a favor deputados da oposição, nomeadamente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), o Partido Democrático (PD).