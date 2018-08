Actualidade

O primeiro-ministro timorense considerou hoje "essencial" retomar a normalidade na execução orçamental, depois de quase oito meses de duodécimos, apelando à colaboração de todos para retomar o crescimento económico do país.

"Fazemos votos para que possamos encontrar em conjunto as soluções mais adequadas e necessárias, para a rápida retoma do caminho do crescimento económico, da melhoria das condições de vida do nosso Povo e do desenvolvimento sustentável da nossa querida pátria", disse hoje, no final do debate na generalidade do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018.

Com "satisfação de dever cumprido", depois de três dias de debate do OGE para 2018, Taur Matan Ruak saudou o "entendimento" entre Governo e deputados sobre a "necessidade de retomar, em muito curto prazo, a normalidade na execução orçamental do Estado, independentemente das diferentes opiniões e ideologias políticas".