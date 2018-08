Actualidade

O grupo Macau Legend Development anunciou lucros de 315 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um resultado que contrasta com as perdas de 24,9 milhões de euros registadas no mesmo período de 2017.

O aumento significativo no lucro nos seis meses terminados em 30 de junho de 2018 está relacionado com o desempenho da performance do jogo, que está em recuperação, de acordo com o comunicado divulgado pelo grupo na terça-feira.

As receitas do jogo no primeiro semestre atingiram 674,2 milhões de dólares de Hong Kong (73,4 milhões de euros), um aumento de 19,7% em comparação com o mesmo período do ano passado.