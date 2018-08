Actualidade

O maior partido da oposição timorense, Fretilin, criticou hoje as políticas orçamentais adotadas na última década em Timor-Leste, contestando que o Orçamento para este ano, hoje aprovado na generalidade, continue parte dessas políticas.

Aniceto Guterres Lopes, chefe da bancada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), disse no final do debate de hoje que uma fatia significativa do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2018 vai para pagar dívidas de projetos e programas questionáveis, do passado.

Apesar das críticas, a Fretilin não votou contra o diploma, com a maioria dos deputados a votar a favor e uma dezena a abster-se.