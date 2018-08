Actualidade

A líder do CDS-PP previu hoje que o próximo ano letivo "vai ser muito complicado", e acusou o Governo de "criar problemas" e de não estar a "trabalhar bem" as questões relacionadas com os professores.

"Acho que vai ser um ano muito complicado. Vamos acompanhar, vamos fazendo perguntas, mas eu creio que o Governo tem que estar muito focado em resolver problemas que ele próprio criou", afirmou Assunção Cristas, em Viana do Castelo, à margem de um encontro com pescadores e mariscadores do rio Lima.

Segundo a presidente dos centristas, "as queixas são muitas e preocupantes" por parte dos professores, funcionários e dos pais.