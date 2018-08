Actualidade

A candidatura de um miliciano, condenado a prisão perpétua por violação de meninas, foi considerada admissível às eleições regionais na República Democrática do Congo (RDCongo), provocando fortes críticas locais à Comissão Eleitoral Nacional e Independente (CENI).

"O caso dele [Frederic Batumike] escapou-nos. As correções estão em curso", assegurou, entretanto, fonte daquela comissão, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

De acordo com uma lista provisória de 26 de julho, disponível na página de internet da CENI, a candidatura de Frederic Batumike, de 64 anos, foi considerada no distrito eleitoral de Kabare, na província de Kivu do Sul, leste da RDCongo.