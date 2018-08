Actualidade

Os ministros da Saúde de África comprometeram-se a implementar estratégias-chave para acabar com os surtos de cólera na região africana até 2030, anunciou hoje a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A posição foi divulgada na 68.ª sessão do Comité Regional da OMS para a África, realizada em Dakar, Senegal, com o diretor regional daquela agência das Nações Unidas, Matshidiso Moeti, a sublinhar que "a cólera é um símbolo de desigualdade".

"É uma doença antiga, que foi eliminada em várias partes do mundo. Toda a morte por cólera é evitável. Nós temos o conhecimento e hoje os países demonstraram que têm a vontade de fazer o que for necessário para acabar com os surtos de cólera até 2030", explicou.