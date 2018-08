Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje que, a nove meses das europeias, os partidos já entraram em campanha eleitoral, mas não acredita que afete a aprovação do próximo Orçamento do Estado ou a continuidade da atual legislatura.

"É óbvio que já todos os partidos entraram em campanha eleitoral", notou Marcelo Rebelo de Sousa, considerando que é normal que a nove meses das europeias já tenham "começado a aquecer os motores da campanha eleitoral, que não pararão até às eleições [legislativas] no outono".

Apesar disso, o chefe de Estado está "convencido que a legislatura chega ao fim" e que o Orçamento do Estado de 2019 seja aprovado no parlamento com o apoio dos parceiros da atual solução governativa (BE, PCP e PEV).