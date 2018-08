Actualidade

A nova sede do Parque das Serras do Porto, projeto partilhado pelos concelhos de Valongo, Gondomar e Paredes, vai custar mais de meio milhão de euros e contará com auditório e biblioteca, foi hoje anunciado.

O Parque das Serras do Porto é um território de cerca de 6.000 hectares, que abrange as serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores, Santa Iria e Banjas, tratando-se de um projeto que conta com o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Nota enviada à agência Lusa descreve que quinta-feira será assinado o contrato de consignação da obra de requalificação do edifício que albergará a sede da Associação do Parque das Serras do Porto.