US Open

A tenista norte-americana Sloane Stephens, detentora do título, apurou-se hoje para a terceira ronda do US Open, última prova do 'Grand Slam' da temporada, ao eliminar a ucraniana Anhelina Kalinina em três 'sets'.

Stephens, terceira jogadora do mundo, ainda esteve em desvantagem frente à 134.ª jogadora da hierarquia, mas conseguiu dar a volta, vencendo pelos parciais 4-6, 7-5 e 6-2, em duas horas e 47 minutos.

Na próxima ronda, a norte-americana vai defrontar a bielorrussa Viktoria Azarenka, 79.ª do 'ranking' e que participa no presente US Open com um 'wild card' (convite).