Actualidade

O Benfica venceu hoje em casa dos gregos do PAOK Salónica por 4-1, assegurando a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol com um total de 5-2 na eliminatória.

Depois do empate 1-1 da primeira mão, os 'encarnados' ainda viram a equipa grega adiantar-se no marcador por Prijovic, logo aos 13 minutos, mas não se deixou abater com a desvantagem e, no espaço de seis minutos, virou o resultado, com golos de Jardel, aos 20, e de Salvio, aos 26, este na conversão de uma grande penalidade.

A equipa 'encarnada' deu praticamente a 'machadada' final na eliminatória ainda antes do intervalo, com um golo de Pizzi, aos 39, tendo Salvio, aos 49, também de penálti, conferido maior expressão ao resultado.