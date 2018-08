Actualidade

Milhares de pessoas prestaram homenagem a John McCain na quarta-feira, no Arizona, à passagem de um carro funerário que transportava o seu corpo, no primeiro de cinco dias de tributos que passam por Washington e terminam em Maryland.

Veteranos de guerra e militares saudaram o caixão fechado, coberto por uma bandeira norte-americana, flanqueado pelos membros da Guarda Nacional no Capitólio do Arizona, onde foi recebido pelo governador daquele estado, Doug Ducey, antes de uma cerimónia privada que marcou a primeira aparição pública da família de McCain desde que o senador republicano morreu no sábado vítima de um tumor cerebral.

Nas ruas de Phoenix, capital do estado norte-americano do Arizona, milhares de pessoas colocaram a mão sobre o coração ou curvaram-se em sinal de respeito, incluindo aquelas nascidas no Vietname que viajaram do sul da Califórnia para prestar a última homenagem ao político, que foi prisioneiro de guerra naquele país asiático.