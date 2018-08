Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, discursa hoje perante o Conselho de Segurança da ONU, que vai debater a situação no país, antevendo-se que apele à rapidez da comunidade internacional no desbloqueamento de fundos para as eleições legislativas.

O primeiro-ministro vai explicar o que está a ser feito para a realização das legislativas, previstas para 18 de novembro.

Outro assunto a abordar pelo primeiro-ministro guineense no Conselho de Segurança da ONU será o pacto de estabilidade, a ser assinado entre os principais atores políticos do país.