Actualidade

As autoridades australianas tencionam recusar o visto de entrada no país à ex-informadora do Wikileaks, Chelsea Manning, que deveria participar numa conferência em Sydney, anunciou hoje a organização do evento.

Condenada em 2013 a 35 anos de prisão por remeter mais de 700 mil documentos confidenciais para o Wikileaks sobre as guerras no Iraque e Afeganistão, Chelsea Manning passou sete anos encarcerada, antes que sua pena fosse comutada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama.

Suzi Jamil, da organização Think Inc, que promove a visita de Chelsea Manning à Austrália e à Nova Zelândia, disse ter recebido das autoridades australianas uma "notificação de intenção de considerar a recusa" do visto.