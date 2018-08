Actualidade

Um antigo túnel rodoviário na Coreia do Sul foi convertido numa das maiores plantações verticais do mundo, onde frutas e vegetais crescem de forma hidropónica e luzes néon cor-de-rosa substituem a luz solar.

A Coreia do Sul, país que perdeu quase metade da população rural nas últimas décadas, tem investido na agricultura vertical para enfrentar as más colheitas associadas às alterações climáticas e à escassez de terras, daí a utilização da hidroponia, uma técnica de cultivar plantas recorrendo apenas à água.

No ano passado, uma empresa de cultivo de interiores transformou um antigo túnel rodoviário, a 190 quilómetros de Seul, numa "quinta inteligente", com 2.300 metros quadrados - o equivalente a meio estádio de futebol -, que já é a maior do país e uma das maiores do mundo, noticia a ag~encia de notícias Associated Press (AP).