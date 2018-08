Actualidade

O número de vítimas de munições de fragmentação baixou em 2017 para 289, três vezes menos do que as 971 mortes registadas em 2016, segundo um relatório da Coligação da ONU contra as Bombas de Fragmentação.

Das 289 mortes contabilizadas no Cluster Munition Monitor 2018, hoje divulgado em Genebra, a maior parte ocorreu na Síria (187) e no Iémen (54).

O total de vítimas do ano passado foi o valor mais baixo registado desde que, em 2012, voltou a ser relatado o uso destes projéteis na Síria.