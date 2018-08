Actualidade

O Governo angolano pretende reforçar a Inspeção-Geral da Administração do Estado (IGAE) com 219 trabalhadores, processo que envolverá um concurso público e que surge após os alertas para a falta de inspetores naquele órgão.

A informação consta de um despacho conjunto dos ministérios das Finanças e da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, de 27 de agosto, a que a Lusa teve hoje acesso, prevendo a admissão de 179 funcionários e a promoção de 40 até ao final do ano.

A decisão pretende responder à "necessidade do aumento dos níveis de eficiência e eficácia da atividade da Inspeção Geral da Administração do Estado", lê-se no documento assinado pelos ministros das Finanças, Archer Mangueira, e da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Jesus Faria Maiato.