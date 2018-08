Actualidade

Os negócios no comércio a retalho aumentaram 2,2% em julho, mas abaixo do aumento de 3,1% do mês anterior, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Para esta desaceleração contribuíram tanto o agrupamento dos produtos alimentares como o dos produtos não alimentares, com reduções de respetivamente 0,6 pontos percentuais (pp) e 1 pp face às variações homólogas registadas em junho (variações de 1,5% e 2,8%, em julho, pela mesma ordem).

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustadas de efeitos de calendário apresentaram taxas de variação homóloga de 3,1%, 2,9% e 0,6%, respetivamente (3,0%, 5,1% e 0,8% em junho, pela mesma ordem).