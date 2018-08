Actualidade

Pelo terceiro mês consecutivo, o índice de produção industrial do Instituto Nacional de Estatística (INE) voltou a diminuir, caindo 1,7% em julho, acima da descida de 0,2% registada em junho.

O agrupamento de bens de consumo foi, segundo o INE, o que mais influenciou a variação do índice agregado, ao passar de uma descida de 1,2% em junho para uma de 5,2% em julho.

Os agrupamentos de bens intermédios e de energia apresentaram igualmente contributos negativos, com quedas homólogas de 2,8% e 2,7%, tendo sido o índice do agrupamento de bens de investimento o único a registar uma taxa de variação positiva, de 11,1%, acima do aumento de 8,8% em junho.