A presidente da Juventude Social-Democrata (JSD), Margarida Balseiro Lopes, acusou hoje o PS de "muitas das vezes" olhar para os cidadãos como "trunfos eleitorais e não destinatários" da ação política.

O PSD, advogou a dirigente numa sessão nos Açores, na ilha de Santa Maria, é o partido que tem uma "melhor visão da sociedade, do mundo, do país, da região", e, falando perante dezenas de jovens, asseverou que o cartão de militante não significa a entrega "do cérebro nem do sentido crítico".

"É por isso que choca tanto que muitas das vezes o PS olhe para as pessoas como ganhos ou trunfos eleitorais e não destinatários da ação política", sustentou Margarida Balseiro Lopes.