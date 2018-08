Actualidade

A Comissão Europeia anunciou hoje novas medidas de apoio aos agricultores para ajudar a minimizar as "graves dificuldades" provocadas pela vaga de seca que afetou a Europa no verão, designadamente ao nível da alimentação dos animais.

O executivo comunitário indicou que decidiu conceder derrogações suplementares "para permitir aos agricultores alimentar suficientemente os seus animais", com medidas para aumentar a disponibilidade dos recursos forrageiros para o gado, "que constitui um dos principais desafios com que se confrontam os agricultores na sequência da seca".

Entre as derrogações hoje apresentadas conta-se a possibilidade de considerar as culturas de inverno (normalmente semeadas no outono para a colheita e pastagem) como culturas intermédias, o que é proibido pelas regras em vigor, desde que sejam utilizadas para pastagem ou para forragem.