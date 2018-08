Actualidade

A Panasonic, empresa japonesa de eletrónica e eletrodomésticos, decidiu transferir a sua sede europeia na Grã-Bretanha para a Holanda, por causa de eventuais questões fiscais relacionadas com o Brexit, disse hoje à AFP um porta-voz.

O presidente executivo da Panasonic Europe, Laurent Abadie, tinha afirmado essa intenção ao diário económico Nikkei.

A decisão decorre dos receios do Japão deixar de ver a Grã-Bretanha como um paraíso fiscal após o Brexit (saída da União Europeia) se Londres cortar drasticamente a taxa de imposto sobre as empresas que se mantenham no país, adiantou a mesma fonte.