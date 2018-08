Actualidade

O ministro da Defesa Nacional mostrou-se hoje bem impressionado com a autonomia estratégica da União Europeia (UE) nos setores de segurança e defesa, sublinhando a necessidade de salvaguardar a complementaridade com organizações como as Nações Unidas ou NATO.

"A defesa europeia é hoje um dos aspetos que mais cimenta a União Europeia. Fomos capazes de perceber, há pouco mais de dois anos, que estávamos perante desafios importantes, com a alteração de relações de poder a um plano internacional, e precisávamos de desenvolver uma autonomia estratégica da União Europeia. Esse caminho, talvez fosse previsível, mas nunca à velocidade a que está a decorrer", disse à Lusa.

Azeredo Lopes falava no final de dois dias de reunião informal, em Viena, de responsáveis pela tutela dos estados-membros da UE, no âmbito da presidência austríaca da união, com a presença da Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, a italiana Federica Mogherini.