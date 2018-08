Actualidade

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) adotou hoje uma resolução sobre sanções ao Mali com 15 votos a favor, depois de uma análise que revelou que a paz e estabilidade do país não estão asseguradas.

A Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para Estabilização do Mali (MINUSMA) não viu uma evoução positiva na vida social e política do país, prometida no acordo de paz de 2015.

"As sanções não são um fim e não podem resolver o problema" disse o representante de França no Conselho de Segurança, na reunião de hoje, comprometendo-se com o apoio francês à segurança no Mali.