Actualidade

Estudantes do Complexo das Escolas de Artes (CEARTE) de Luanda queixaram-se hoje da carência de docentes para os cursos ali ministrados e da falta de material didático, sobretudo na área das Artes Visuais e Plásticas, situação igualmente assumida pela direção.

A situação foi relatada hoje pelos estudantes do também conhecido Instituto Politécnico de Artes, tutelado pelos ministérios da Cultura e da Educação, no âmbito de uma visita que o embaixador da Coreia do Sul em Angola efetuou naquelas suas instalações no Camana.

Abigail Carla dos Santos, estudante do 3.º ano do curso de Artes Visuais e Plásticas, apresentou as carências daquela instituição de ensino médio que, desde 2015, ministra aulas de Artes Visuais e Plásticas, Dança, Música, Teatro e Cinema.