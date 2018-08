Actualidade

O ministro do Trabalho destacou hoje que foram já milhares os precários integrados em vários setores do Estado, nomeadamente nos ministérios, no âmbito do programa de regularização de vínculos, e assegurou que este processo ficará concluído este ano.

"Não estamos a falar de um projeto, há já muitas centenas, milhares de trabalhadores, que estão já integrados nos quadros da Administração Pública no decurso do processo de regularização e isso é o mais importante, desde que as pessoas reúnam todos os requisitos", disse o ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva.

Falando aos jornalistas em Lisboa, numa reação aos dados do Instituto Nacional de Estatística sobre o desemprego, o governante foi também questionado sobre o Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).