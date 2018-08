Actualidade

O enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU) à Guiné-Bissau considerou hoje, no Conselho de Segurança, que a realização das eleições de novembro naquele país parece "mais segura" do que há várias semanas, mas ainda enfrenta vários desafios.

José Viegas Filho, representante do secretário geral da ONU em Guiné-Bissau, afirmou que se tem notado uma evolução favorável na política do país e que verificou na última visita ao país africano que a situação "oferece possibilidades de uma apreciação favorável sobre o estado do país".

Ainda assim, a preparação das eleições legislativas de 18 de novembro, disse, enfrenta desafios, entre os quais se verifica o atraso 'kits' biométricos, prometidas pela Nigéria, Cabo Verde e Timor Leste.