Actualidade

A petrolífera portuguesa Galp prevê investir cerca de 150 milhões de dólares (128,7 milhões de euros) na expansão da rede logística e de retalho em Moçambique até 2020, operação iniciada em 2016, anunciou hoje a empresa em Maputo.

O plano prevê a duplicação do número de postos de combustível no país para mais de 70, referiu em comunicado a propósito da participação da Feira Internacional de Maputo (FACIM), que decorre até domingo.

"Com a chegada a Lichinga, a Galp alargou recentemente a sua rede de postos de abastecimento a todas as províncias do país", destacou.