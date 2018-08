Actualidade

A vereadora do PS na Câmara do Porto Odete Patrício pediu à Inspeção-Geral das Finanças (IGF) uma investigação sobre a legalidade das obras em curso na escarpa da Arrábida, revela uma carta a que a Lusa teve hoje acesso.

"Venho, na qualidade de vereadora eleita nas listas do PS, para defender o interesse público, solicitar que proceda à ação inspetiva de forma a determinar se as licenças de construção emitidas nas imediações da Ponte da Arrábida, Monumento Nacional, estão - ou não - conformes com o ordenamento do território atualmente em vigor e conforme o previsto no Plano Diretor Municipal (PDM)", escreve-se na carta enviada à IGF na segunda-feira

Contactada pela Lusa sobre algumas questões abordadas na carta, nomeadamente "vários indícios que apontam para que a legislação em vigor não tenha sido devidamente aplicada", a Câmara do Porto observa que o texto "está repleto de disparates, como os que se referem à ZEP - Zona Especial de Proteção [da Ponte da Arrábida, Monumento Nacional] e ao PDM - Plano Diretor Municipal".