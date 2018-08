Actualidade

A Comissão Contra a Discriminação Racial instaurou um processo de contraordenação contra o deputado municipal do Porto David Ribeiro por "indícios de discriminação" numa publicação sua numa rede social, segundo documento a que a Lusa teve hoje acesso.

No ofício enviado ao SOS Racismo, que denunciou o caso, a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial informa que "instaurou processo de contraordenação para averiguação dos factos por indícios de discriminação em razão étnica e da nacionalidade na forma de assédio".

Em causa estão as publicações do deputado municipal eleito pelo movimento Rui Moreira - Porto, o nosso partido, no Facebook, no qual a 22 de julho escreveu um texto com o título "Ciganos romenos no Porto".